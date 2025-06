Sciopero treni 3 giugno 2025 ecco chi si ferma e i treni garantiti

Il 3 giugno 2025, i treni italiani si fermano: a incrociare le braccia sono gli addetti alla manutenzione. Nonostante non influiscano direttamente sulla circolazione, la loro protesta può generare disagi in tutta la rete Rfi. Questo sciopero si inserisce in un contesto più ampio di rivendicazioni nel settore dei trasporti, dove la richiesta di maggiori diritti e sicurezza è sempre più forte. Rimanete aggiornati sui treni garantiti!

Sciopero dei treni del 3 giugno 2025: a scioperare sono gli addetti alla manutenzione, personale dei treni che non impatta direttamente sulla circolazione ma che potrebbe comunque provocare disagi e conseguenze per la circolazione nazionale dei treni della rete Rfi. Alle 7.40 di questa mattina, 3 giugno, si legge sul sito Trenitalia: “In questo momento la circolazione si svolge regolarmente su tutta la rete ferroviaria nazionale”. Da chi è stato indetto lo sciopero dei treni. Lo sciopero è stato indetto dall’Assemblea nazionale lavoratori manutenzione infrastruttura Rfi e dai Cobascoordinamento ferrovieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero treni 3 giugno 2025, ecco chi si ferma e i treni garantiti

Leggi anche Ancora uno sciopero dei treni in arrivo a maggio: stop di 23 ore - A maggio si preannuncia un nuovo sciopero dei treni, con un fermo di 23 ore. Sabato 17 maggio, oltre all'agitazione del personale regionale Trenitalia indetta da Orta Trasporti, è prevista anche un'agitazione nazionale, alimentando preoccupazioni per i pendolari del novarese e di altre aree.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Treni: il 3 giugno sciopero dei lavoratori delle manutenzioni; Sciopero treni 3 giugno 2025: ci saranno disagi per il rientro dal ponte?; Sciopero treni 3 giugno 2025 per la manutenzione RFI: circolazione a rischio per 23 ore; Martedì 3 giugno 2025 ci sarà uno sciopero dei treni? No, ecco cosa succede. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sciopero treni 3 giugno 2025, ecco chi si ferma e i treni garantiti

Segnala msn.com: Sciopero dei treni del 3 giugno 2025: a scioperare sono gli addetti alla manutenzione, personale dei treni che non impatta direttamente sulla circolazione ma che potrebbe comunque provocare disagi e c ...

Sciopero dei treni del 3 giugno: quanto dura, chi interessa e quali sono le fasce di garanzia

Si legge su msn.com: È sciopero nazionale dei treni martedì 3 giugno. La mobilitazione è indetta da COBAS Lavoro Privato e Coordinamento ...

Sciopero Nazionale dei Treni: il 3 Giugno la Manutenzione si Ferma in Tutta Italia

dailyexpress.it scrive: Il 3 giugno 2025 si prevede una giornata segnata da uno sciopero nazionale del personale addetto alla manutenzione ferroviaria. Lo stop, ...