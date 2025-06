Sciopero Poste Italiane oggi 3 giugno slittano i pagamenti delle pensioni | le motivazioni e cosa succede

Oggi, martedì 3 giugno, i lavoratori di Poste Italiane incrociano le braccia per rivendicare salari e diritti. La protesta, indetta da Slc-Cgil e Uilposte, provoca già ritardi nell'erogazione delle pensioni. Questo sciopero non è solo una questione interna: evidenzia il crescente malcontento nel settore dei servizi pubblici, dove la crisi economica si fa sentire. È tempo di ascoltare le voci dei lavoratori, perché il futuro del servizio postale è in gioco!

Oggi, martedì 3 giugno è giornata di sciopero nazionale per i lavoratori di Poste Italiane, indetto da Slc-Cgil e Uilposte. Al centro della protesta: salari, diritti, tagli al personale e la mancanza di confronto con i sindacati. Si segnalano già numerosi ritardi e disservizi nell'erogazione delle pensioni per i cittadini, in particolare per i pensionati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Sciopero delle poste il 3 giugno: a Bergamo coinvolti 1.300 lavoratori - Il 3 giugno, Bergamo si prepara a una significativa mobilitazione con lo sciopero nazionale delle poste, indetto da Slc Cgil e UilPoste.

Segui queste discussioni sui social

Assemblea verso SCIOPERO PER GAZAMercoledì 4 giugno, dalle 21:00 alle 22:30, presso Canzi 14, Milano, via dei Canzi 14; e anche online, su di preparazione verso lo sciopero generale per Gaza del prossimo 20 giugno.Appello e materiali su sc… Leggi la discussione

SCIOPERO PER GAZA!Venerdì 20 giugno, dalle 10:00 alle 12:00, presso Milano, milano; e anche online, su SCIOPERO PER GAZA. E TU?Il nostro compito è lottare per un lavoro degno, sicuro, garantito e retribuito. Giusto, eppure incompleto. Nost… Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sciopero Poste Italiane oggi 3 giugno, slittano i pagamenti delle pensioni: le motivazioni e cosa succede

Segnala fanpage.it: Oggi, martedì 3 giugno è giornata di sciopero nazionale per i lavoratori di Poste Italiane, indetto da Slc-Cgil e Uilposte ...

Sciopero Poste Italiane 3 giugno 2025: ecco perché

Si legge su msn.com: Sciopero dei lavoratori delle Poste Italiane oggi, 3 giugno 2025. Le categorie di CGIL e UIL del settore postale hanno proclamato lo sciopero per martedì 3 giugno 2025 “per rivendicare diritti e salar ...

Oggi in sciopero i dipendenti delle Poste italiane, potrebbe saltare l’incasso delle pensioni

Si legge su dire.it: Sciopero dei dipendenti delle Poste contro i tagli previsti dal piano di riorganizzazione: potrebbero esserci disservizi e anche problemi a ritirare la pensione ...