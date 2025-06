Sciopero del personale di Poste Italiane | Basta promesse subito salario e diritti

Oggi, martedì 3 giugno, il personale di Poste Italiane si unisce al coro degli scioperi che attraversano il paese, esprimendo un grido di protesta contro promesse infrante. Non è solo una questione di salario: è una battaglia per diritti fondamentali. Questo trend di mobilitazione si inserisce in un contesto più ampio di rivendicazioni sociali, mettendo a rischio ritiri e consegne. È ora di ascoltare chi tiene in piedi l'Italia!

Non è solo il settore dei trasporti quello interessato dagli scioperi: anche il personale di Poste Italiane oggi, martedì 3 giugno, incrocia le braccia per chiedere salario e diritti per dire "basta" a promesse vane. Potrebbero verificarsi disagi sul fronte di ritiri, consegne e pensioni. La. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sciopero del personale di Poste Italiane: "Basta promesse, subito salario e diritti"

Leggi anche Fs, sciopero del personale sabato 17 maggio - Il 17 maggio 2025, il personale del gruppo FS Italiane incrocerà le braccia per uno sciopero nazionale, proclamato da sigle sindacali autonome.

Oggi sciopero del personale di Poste Italiane: la Liguria al presidio di Milano

Scrive liguria.bizjournal.it: Anche i lavoratori liguri di Poste Italiane aderiscono allo sciopero indetto per oggi per richiedere "salario e diritti e per ...

Oggi in sciopero i dipendenti delle Poste italiane, potrebbe saltare l’incasso delle pensioni

Come scrive dire.it: Sciopero dei dipendenti delle Poste contro i tagli previsti dal piano di riorganizzazione: potrebbero esserci disservizi e anche problemi a ritirare la pensione ...

Sciopero Poste Italiane, quali sono i servizi a rischio: dal pagamento delle pensioni alla consegna dei pacchi

Lo riporta informazione.it: Lo sciopero delle Poste Italiane del 3 giugno è stato indetto dalle sigle Slc Cgil e UilPoste e prevede astensioni dal lavoro e presidi in tutta Italia. Lo sciopero ha impatto soprattutto su chi è abi ...