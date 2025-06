Sciopero dei trasporti con quello di oggi parte un mese caldo | chi si ferma e quando

Giugno si preannuncia rovente per i trasporti italiani! Oggi, martedì 3 giugno, e nei prossimi giorni, il settore ferroviario si fermerà per due scioperi nazionali che coinvolgeranno anche Genova. Queste proteste non sono solo un problema di pendolari: evidenziano una crescente insoddisfazione verso le politiche di mobilità e le condizioni di lavoro. Sarà interessante vedere come reagirà il governo e quali soluzioni verranno proposte!

Sarà un giugno "caldo" sul fronte del trasporto ferroviario: si inizia con due scioperi che riguarderanno le giornate di oggi, martedì 3 giugno, e poi anche di mercoledì e giovedì con una serie di proteste a livello nazionale, vale a dire che coinvolgono anche Genova. Le motivazioni vanno dal. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sciopero dei trasporti, con quello di oggi parte un mese "caldo": chi si ferma e quando

Leggi anche Confermato il secondo sciopero dei trasporti in 11 giorni: gli orari ufficiali - A distanza di soli 11 giorni dall'ultimo sciopero nazionale dei trasporti, il personale ferroviario si prepara a una nuova protesta, confermata da Trenord per sabato 17 maggio.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sciopero dei trasporti, con quello di oggi parte un mese caldo: chi si ferma e quando; Sciopero dei trasporti giugno 2025: calendario e orari città per città; Scioperi giugno 2025: treni, aerei e trasporto locale, il calendario completo giorno per giorno; Treni e ferrovie: lo sciopero in programma per oggi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sciopero trasporti, giugno nero per i viaggiatori: si comincia il 3, poi occhio al calendario

Segnala giustizianews24.it: Martedì 3 giugno sarà una giornata ad alta tensione per il sistema dei trasporti italiani. A sole 48 ore dal ponte del 2 giugno e con le prime partenze estive già in corso, scatta uno sciopero naziona ...

Oggi sciopero dei taxi: ecco in quali città le auto bianche si fermano per 24 ore

Secondo startupitalia.eu: Oggi, 28 maggio, è previsto lo sciopero di 24 ore dei tassisti. Ecco in quali città i taxi si fermano per 24 ore ...

Sciopero dei trasporti 1-3 giugno, disagi in tutta Italia

Scrive quifinanza.it: A giugno si fermano trasporti locali e ferroviari: lo sciopero colpisce Genova l’1 e l’Italia intera il 3. Ecco gli orari delle fasce garantite e chi aderisce allo stop ...