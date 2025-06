Scioperi 4-6 giugno due blocchi in tre giorni | chi si ferma

La prima settimana di giugno 2025 si preannuncia turbolenta: due blocchi di sciopero scuoteranno il trasporto merci ferroviario e locale. Il 4 e 5, i treni si fermeranno, mentre il 6 sarà la volta del trasporto pubblico e della vigilanza privata. I sindacati, in prima linea per il rinnovo dei contratti e aumenti salariali, stanno dando voce a una crescente insoddisfazione nel mondo del lavoro. Una situazione che mette in luce l'urgenza di un cambiamento.

La prima settimana di giugno 2025 vedrà due blocchi di agitazioni sindacali nazionali. Il 4 e 5 giugno si fermeranno alcuni servizi del trasporto merci ferroviario e locale, mentre il 6 giugno le proteste riguarderanno il trasporto pubblico locale (in aree specifiche) e la vigilanza privata. I sindacati rivendicano il rinnovo dei contratti, aumenti salariali e maggiore sicurezza sul lavoro. Ma le mobilitazioni iniziano già il 3 giugno, con uno sciopero ferroviario che coinvolge gli addetti alla manutenzione RFI e il personale di Poste Italiane, con possibili ripercussioni sui pagamenti delle pensioni e sulla consegna di corrispondenza e pacchi.

