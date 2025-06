Scienziati italiani sollecitano Meloni e Pichetto Fratin sulla riduzione delle emissioni

Un appello forte e chiaro dalla comunità scientifica italiana: oltre 25 esperti chiedono misure concrete per ridurre le emissioni. In un momento in cui il cambiamento climatico sta segnando profondamente il nostro presente, la pressione su Meloni e Pichetto Fratin è più che mai attuale. La scelta di agire ora potrebbe non solo salvaguardare l'ambiente, ma anche posizionare l'Italia come leader nella transizione ecologica europea. È tempo di ascoltare la scienza!

Oltre 25 scienziati tra i più autorevoli ed esperti di clima in Italia hanno firmato una lettera aperta rivolta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin sollecitando il governo a "sostenere con determinazione l'obiettivo europeo di riduzione del 90% delle emissioni climalteranti entro il 2040, indicato dal Comitato scientifico europeo sul cambiamento climatico (Esabcc) come tappa cruciale per raggiungere la neutralità climatica al 2050 ". "Chiediamo al Governo un atto di responsabilità verso le future generazioni", si legge nella conclusione dell'appello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scienziati italiani sollecitano Meloni e Pichetto Fratin sulla riduzione delle emissioni

