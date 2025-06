Sci | Panzeri Fisi legamento Brignone ok escluso ulteriore intervento

Buone notizie per Federica Brignone: il suo crociato non destava preoccupazioni e l’ulteriore intervento è escluso! Questo segna un passo cruciale nel recupero della campionessa, simbolo di resilienza in uno sport dove gli infortuni sono all'ordine del giorno. L'attenzione ora si sposta sulla sua preparazione per affrontare le prossime sfide. In un contesto di crescente pressione per le performance, la sua determinazione è un esempio da seguire.

Torino, 3 giu. (LaPresse) – “Il crociato non ci dava preoccupazioni, la risonanza ha confermato questo. Ad oggi possiamo escludere un ulteriore intervento al legamento. Poi questo non vuol dire che tutto è perfetto, Federica ha avuto una lesione importante ma il crociato sta bene. Non lo opereremo, adesso inizia il prossimo step”. Lo ha detto Andrea Panzeri, presidente della commissione medica della Fisi, in una conferenza stampa al J Medical, dove Federica Brignone sta svolgendo la riabilitazione in seguito all’incidente avvenuto due mesi fa ai campionati italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sci: Panzeri (Fisi), legamento Brignone ok, escluso ulteriore intervento

