Sci Brignone avanti tutta | Il recupero procede senza intoppi

Federica Brignone è tornata in pista, pronta a riprendersi il suo ruolo da protagonista. Dopo la caduta al Passo San Pellegrino, la campionessa è in riabilitazione, ma il suo spirito combattivo non si è affievolito. Questo recupero rappresenta non solo una sfida personale, ma un simbolo di resilienza nel mondo dello sport. La sua determinazione potrebbe ispirare molti, proprio mentre il panorama sportivo italiano si prepara alla nuova stagione!

Roma, 3 giu. (askanews) – A distanza di due mesi esatti dalla caduta di Passo San Pellegrino nel corso del gigante valevole per i Campionati Italiani, Federica Brignone ha fatto il punto della situazione presso il JMedical di Torino dove sta affrontando la riabilitazione nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il dottor Andrea Panzeri (Presidente della Commissione Medica FISI), il dottor Luca Stefanini (Direttore Generale di JMedical) e Federico Bristot (coordinatore area fisioterapica JMedical). Il dottor Panzeri ha aperto facendo il punto della situazione dal punto di vista medico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

