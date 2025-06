Schlein spinge al voto sui referendum | Occasione per riparare agli errori del centrosinistra

La leader del PD, Elly Schlein, invita gli elettori a far sentire la propria voce sui referendum: un'opportunità imperdibile per rimediare agli errori del passato. La CEI si unisce al coro, esortando a partecipare attivamente. In un clima di polemica, con la Rai al centro delle discussioni, emerge un punto cruciale: la democrazia si nutre della partecipazione. Non restare in silenzio, ogni voto conta!

Referendum, la Cei invita gli elettori a «non sottrarsi». Polemica in Rai sul presunto obbligo di astensione dal lavoro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Schlein spinge al voto sui referendum: «Occasione per riparare agli errori del centrosinistra»

Leggi anche Schlein spinge sull'affluenza al referendum, obiettivo dei dem è 12 milioni di voti - Schlein punta su un’affluenza record al referendum, con l’obiettivo di raggiungere 12 milioni di voti, per rafforzare la sua linea politica.

Approfondimenti da altre fonti

Referendum, cresce la propensione al voto ma il quorum è lontano; Schlein ai gazebo per i referendum: “Usate ogni minuto disponibile per convincere più gente possibile…; Referendum, gli scouts Agesci salgono sul carro di Pd e Cgil. 🔗Ne parlano su altre fonti

Schlein spinge al voto sui referendum: occasione per riparare errori del centrosinistra

Si legge su msn.com: «Basta precarietà, basta umiliazioni e disuguaglianze» le fanno eco dallo stesso palco il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini, il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, la ...

Schlein spinge sui referendum, e la Cei invita al voto

Secondo ansa.it: Il sarcasmo è entrato nella campagna per i cinque referendum di domenica e lunedì su lavoro e cittadinanza. Un promotore, il segretario di Più Europa Riccardo Magi, si è preso una piccola rivincita: " ...

Referendum, Schlein e Landini a Bari 'cambiare leggi sbagliate'

Lo riporta msn.com: E' l'appello ribadito dal palco allestito dalla Cgil a Bari per promuovere i referendum su lavoro e cittadinanza dell'8 e 9 giugno prossimi, A lanciarlo, insieme al leader della Cgil, Maurizio Landini ...