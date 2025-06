Schlein si tinge i capelli di rosso per un fioretto a Un giorno da pecora

Elly Schlein si tinge i capelli di rosso e sorprende tutti in diretta su Radio1, mantenendo un fioretto che celebra la sua recente elezione. Questo gesto audace non è solo una questione di stile, ma un simbolo di rinnovamento e freschezza nel panorama politico italiano. La sua dedica musicale a Giorgia Meloni, con un tocco di ironia, dimostra come la politica possa intrecciarsi con la cultura pop. Preparatevi a un’estate tutta da vivere!

Roma, 3 giu. (askanews) – La Segretaria del Pd Elly Schlein tiene fede alla promessa fatta prima della sua elezione e si lascia tingere una ciocca di rosso in diretta su Radio1. Il commento? “Sembro Mirko dei Bee Hive”. Poi imbraccia la chitarra (imparata a suonare perché infatuata di un ragazzo) e suona i Cranberries: “alla Meloni dedico ‘Lo scrutatore non votante’ di Bersani” L’aveva promesso prima di diventare leader del Pd e ha mantenuto la promessa fatta. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, oggi è stata ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove ha accettato di tingere una ciocca di capelli di rosso, ‘fioretto’ che, sempre agli stessi microfoni, aveva annunciato prima della sua elezione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Schlein si tinge una ciocca di capelli di rosso a Un Giorno da Pecora - Elly Schlein, segretaria del PD, ha mantenuto la sua promessa: una ciocca di capelli rossi per celebrare il suo ruolo.

