Schlein si tinge ciocca rossa per scommessa | Un po’ alla Mirko dei Bee Hive

Elly Schlein ha coronato una promessa audace: una ciocca rossa come tributo alla vittoria delle primarie. Un gesto che ricorda le icone pop degli anni '80, come Mirko dei Bee Hive, e si inserisce in un trend di autenticità e sperimentazione personale. Oggi, più che mai, il colore dei capelli diventa simbolo di identità e coraggio. Scoprire come le scommesse possano trasformarsi in segni distintivi è affascinante e invita alla riflessione!

(Adnkronos) – "E' un bel rosso, sembra un po' Mirko dei Bee Hive di Kiss Me Licia". Lo dice Elly Schlein che a Un Giorno da Pecora si è fatta tingere una ciocca di rosso per rispettare la scommessa, fatta ormai più di due anni, di tingersi di rosso se avesse vinto le primarie del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Schlein si tinge ciocca rossa per scommessa: “Un po’ alla Mirko dei Bee Hive”

Segui queste discussioni sui social

#calendario “Tutte e tutti a #Roma sabato 7 giugno. Una grande manifestazione nazionale per fermare il massacro del popolo palestinese. Facciamo appello tutte e tutti coloro che sentono come insopportabile quello che sta succedendo, mobili… Leggi la discussione

Piazza San Giovanni, la piazza delle grandi manifestazioni. Sabato 7 giugno arriverà lì il corteo (partenza alle ore 14) della manifestazione per #Gaza. L'annuncio di Elly #Schlein, Giuseppe #Conte, Nicola #Fratoianni e Angelo #Bonelli. #n… Leggi la discussione

Se ne parla anche su altri siti

Schlein si tinge ciocca rossa per scommessa: “Un po’ alla Mirko dei Bee Hive”

Si legge su msn.com: (Adnkronos) – "E' un bel rosso, sembra un po' Mirko dei Bee Hive di Kiss Me Licia". Lo dice Elly Schlein che a Un Giorno da Pecora si è fatta tingere una ciocca di rosso per rispettare la scommessa, f ...

Pd: Schlein si tinge ciocca rossa per scommessa, 'un po' alla Mirko dei Beehive'

Secondo lanuovasardegna.it: Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "E' un bel rosso, sembra un po' Mirko dei Beehive di Kiss Me Licia". Lo dice Elly Schlein che a Un Giorno da Pecora si è fatta tingere una ciocca di rosso per rispettare la ...

Schlein si tinge i capelli di rosso per un fioretto a "Un giorno da pecora"

Riporta notizie.tiscali.it: Roma, 3 giu. (askanews) - La Segretaria del Pd Elly Schlein tiene fede alla promessa fatta prima della sua elezione e si lascia tingere una ciocca ...