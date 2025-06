Schianto nella notte a Mugnano | tre giovanissimi in gravi condizioni Si prega per Serena Biagio e Gabriele

Un tragico schianto ha scosso Mugnano, coinvolgendo tre giovanissimi in uno scontro tra un’auto e uno scooter. In un contesto dove la sicurezza stradale sembra sempre più compromessa, si alza un appello alla responsabilità. Serena, Biagio e Gabriele ora lottano per la vita e la comunità è con loro. Questo incidente ci ricorda l'importanza di una guida consapevole e del rispetto delle regole. Preghiamo per il loro rapido recupero.

Drammatico incidente nella serata di ieri, lunedì 2 giugno, a Magnuno, in via Napoli. Il sinistro ha coinvolto un'auto e uno scooter con a bordo tre minorenni. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in fase di accertamento,

