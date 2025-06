Schianto in bici sulla Cispadana identificata la vittima

Un tragico incidente ha spezzato una vita, quella di Luca Alfieri, imprenditore 58enne, mentre pedalava lungo la Cispadana. La crescente passione per la bicicletta, simbolo di uno stile di vita sano e sostenibile, si scontra con le reali insidie delle nostre strade. Questo episodio ci ricorda l'importanza della sicurezza per i ciclisti e il bisogno di infrastrutture adeguate. Non possiamo ignorare il richiamo a un cambiamento necessario.

Gualtieri (Reggio Emilia), 3 giugno 2025 - E' stato identificato l'uomo che ha perso la vita in mattinata, verso le 10,30, in un incidente sulla strada Cispadana, tra Gualtieri e Pieve Saliceto. La vittima, il 58enne Luca Alfieri, imprenditore nel settore del commercio, guastallese d’origine ma residente a Gualtieri, era in bici. Improvvisamente ha attraversato la carreggiata proprio mentre stava sopraggiungendo un camion. L’autista non è riuscito a evitare l’impatto, nonostante la frenata, un tentativo di sterzata e il suono del clacson. L’impatto è stato inevitabile, con il ciclista sbalzato nella corsia adiacente, con traumi risultati fatali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto in bici sulla Cispadana, identificata la vittima

