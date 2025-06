Schianto fatale sulle strade della valle | morto un turista

Un tragico incidente ha scosso la Val Venosta, un luogo amato dai turisti per le sue bellezze naturali. Ieri pomeriggio, uno scontro fatale tra un furgoncino e una moto ha portato via la vita a un turista danese. Questo dramma riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in montagna, un tema cruciale nel periodo estivo, quando le strade sono affollate. È fondamentale riflettere su come prevenire simili tragedie.

Sangue sulle strade dell'Alto Adige nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 giugno: intorno alle 16, in Val Venosta, si è verificato uno schianto mortale tra un piccolo furgoncino e una moto nei pressi di Sluderno. A perdere la vita un turista danese, le cui generalità non sono state rese note.

