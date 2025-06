Schianto all' incrocio | auto a pezzi feriti in quattro

Attimi di terrore sul lago di Garda: un violento schianto tra due auto a Desenzano ha lasciato quattro feriti. L’incidente è avvenuto all'incrocio tra via Mantova e via Marconi, un’area trafficata e spesso teatro di distrazioni alla guida. Questa notizia ci ricorda l'importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali, specialmente nei periodi di maggiore affluenza turistica. La sicurezza non va mai in vacanza!

Attimi di paura nei giorni scorsi sul lago di Garda. Più precisamente a Desenzano dove due vetture si sono scontrate all’incrocio tra via Mantova e via Marconi, subito dopo l’uscita dell’Esselunga, probabilmente a causa di una mancata precedenza. Indagini in corso da parte della polizia stradale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Schianto all'incrocio: auto a pezzi, feriti in quattro

