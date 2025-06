Scherma Mariachiara Testa conquista il titolo di vice campionessa italiana tra i Giovani

Mariachiara Testa si erge a vice campionessa italiana tra i giovani, un traguardo che riflette l'impegno crescente nella scherma italiana. A Terni, in un'atmosfera di competizione e passione, i talenti emergenti hanno avuto l'opportunità di brillare. Questo successo non solo mette in luce il suo potenziale, ma alimenta anche l'entusiasmo per uno sport in continua ascesa, dove ogni affermazione è un passo verso il futuro. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Si sono disputati a Terni i campionati italiani Cadetti e Giovani riservati a chi aveva ottenuto precedentemente la qualificazione. In palio due titoli Under 17 e due Under 20. Tra le Cadette 20esimo posto per Elissa Chraim (ha partecipato anche Margherita Ugolini), mentre tra i Cadetti ottava. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Scherma, Mariachiara Testa conquista il titolo di vice campionessa italiana tra i Giovani

