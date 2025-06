Scendono dall' Harley Davidson e donano sangue | la solidarietà dei centauri di Santa Maria a Monte

Un'onda di solidarietà ha travolto Santa Maria a Monte! I centauri del gruppo Harleysti, con le loro imponenti moto, hanno scelto di donare sangue al centro trasfusionale dell’ospedale 'Lotti' di Pontedera. Questa iniziativa non solo promuove un gesto nobile, ma rappresenta anche un trend crescente tra i bikers: unire la passione per le moto con l'impegno sociale. Un esempio che dimostra come ogni comunità possa fare la differenza!

Il gruppo Harleysti di Santa Maria a Monte ha donato il sangue al centro trasfusionale dell'ospedale 'Lotti' di Pontedera. Arrivati con le loro potenti moto nel parcheggio dell'ospedale, il gruppo ha suscitato particolare curiosità tra chi li ha visti arrivare tutti insieme per una donazione.

