Scatta la campagna Sotto l' ombrellone per la raccolta differenziata in spiaggia

La campagna "Sotto l'ombrellone" è finalmente partita a Falconara Marittima! Quest'estate, le spiagge non solo brillano di sole, ma si colorano anche di eco-sostenibilità. Con la raccolta differenziata in spiaggia, i bagnanti possono contribuire attivamente alla salvaguardia del nostro mare. Un gesto semplice ma potente per combattere l'inquinamento e preservare le bellezze naturali, un trend sempre più fondamentale nelle nostre vite. Facciamo brillare insieme il nostro futuro!

FALCONARA MARITTIMA – Torna a splendere il sole sulla spiaggia falconarese e l’arenile è tutto un brulicare per prepararsi alla stagione estiva. Anche Marche Multiservizi Falconara è già al lavoro per tirare a lucido i lidi cittadini. E dopo una pulizia straordinaria per eliminare quanto le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Scatta la campagna "Sotto l'ombrellone" per la raccolta differenziata in spiaggia

