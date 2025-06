Scaletta Tim Summer Hits 2025 Quarta Serata | Il Gran Finale a Roma con una Serata da Brividi!

Il countdown è ufficialmente iniziato! Martedì 10 giugno, Piazza del Popolo a Roma si trasformerà nel cuore pulsante della musica italiana con il gran finale del TIM Summer Hits 2025. Un cast stellare, da Achille Lauro a Fedez, promette una serata indimenticabile. In un'estate che celebra il ritorno alla vita e alla musica dal vivo, preparati a emozionarti tra note e sorprese! Non vorrai perderti un momento di questo spettacolo.

Martedì 10 giugno, Piazza del Popolo si prepara a chiudere in bellezza con un cast stellare: da Achille Lauro ad Annalisa, passando per i Negramaro e Fedez. Non mancheranno le sorprese!

Leggi anche Tim Summer Hits 2025 Scaletta Terza Serata, il Cast 9 Giugno e Data in Onda in TV - Il 9 giugno, la magia del Tim Summer Hits torna a illuminare Piazza del Popolo! Una serata imperdibile che unisce artisti affermati e talenti emergenti, come il ritorno di Nicolò Filippucci.

