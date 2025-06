Scalera | Sanitaservice Taranto Si proceda a nuove assunzioni C’è una grave carenza di personale

La carenza di personale nella Sanitaservice di Taranto mette in luce una crisi che affligge il settore sanitario in tutta Italia. La richiesta di assunzioni urgenti non è solo una risposta a un problema locale, ma un appello a garantire servizi essenziali per la salute pubblica. È fondamentale che le istituzioni ascoltino e agiscano, perché la salute dei cittadini non può attendere. L’attenzione su questo tema è più che mai necessaria!

Lo scorso 3 marzo ho depositato nella III Commissione Sanità della Regione Puglia una istanza di audizione urgente sulla difficile situazione all'interno della Società in house Sanitaservice dell'ASL di Taranto dove persistono importanti criticità che stanno coinvolgendo tutto il servizio e che da tempo le organizzazioni sindacali di categoria hanno, in più occasioni, denunciato. Continua a persistere una grave carenza di personale – ha dichiarato il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera – con molte assenze (pensionamenti, dimissioni, malattie, maternità, ecc.) non rimpiazzate e l'età media avanzata e le numerose limitazioni fisiche rendono insostenibile il carico di lavoro.

