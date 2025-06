Sbanda e finisce contro il guardrail | tragedia in A14 muore il rapper Tetris

Un'altra vita spezzata nel mondo della musica, dove il talento si mescola con il rischio. Tetris, giovane rapper di Montemarciano, ha perso la vita in un tragico incidente sull'A14. Questo evento ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e pericolosa, soprattutto per chi vive la vita a tutta velocità . La sua storia, purtroppo, è un monito per tutti noi: non lasciamoci trasportare dall’euforia, ma ricordiamo l’importanza della responsabilità .

MONTEMARCIANO Un giovane rapper ha perso la vita in autostrada alle prime luci dell?alba di ieri. Improvvisamente la sua auto ha sbandato, finendo nella corsia d?emergenza. Si è. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Sbanda e finisce contro il guardrail: tragedia in A14, muore il rapper Tetris

Leggi anche Romanengo, l'auto sbanda e finisce dentro il canale: Cristiano Schiavini, 59 anni, muore sul colpo - Un tragico incidente ha scosso la comunità di Romanengo oggi, 13 maggio 2025, quando Cristiano Schiavini, 59 anni, ha perso la vita sul colpo dopo che la sua auto è sbandata, finendo nel canale a lato della provinciale 20.

