Saverio Lamanna | dal romanzo alla serie TV di Makari

La serie "Makari" di Rai 1 porta sullo schermo il fascino della Sicilia attraverso le pagine di Gaetano Savatteri. Saverio Lamanna, il protagonista, incarna l'essenza di un detective che esplora non solo misteri ma anche una terra ricca di storie e tradizioni. Questo trend di adattamenti letterari in tv dimostra quanto il patrimonio culturale italiano possa rinnovarsi, attirando un pubblico sempre più vasto. Scopri come la narrativa si trasforma in spettacolo!

La produzione televisiva italiana ha saputo valorizzare le opere letterarie di grande successo, portando sullo schermo personaggi complessi e ambientazioni autentiche. Uno degli esempi più rilevanti è rappresentato dalla serie Makari, trasmessa su Rai 1, che si ispira ai romanzi di Gaetano Savatteri. Al centro della narrazione troviamo un protagonista che incarna la ricerca di riscatto personale e il legame profondo con la propria terra natale: la Sicilia. profilo di saverio lamanna, protagonista di makari. Saverio Lamanna è un ex giornalista che, dopo aver perso il ruolo di portavoce ministeriale, sceglie di fare ritorno nella sua regione d'origine.

Scopriamo insieme come leggere nel giusto ordine i libri da cui è tratta la fiction Makari

Comincia “Màkari 3”: Lamanna è circondato da Suleima, due ex e una nuova fan

Makari: cast e trama

