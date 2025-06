Sasso Marconi MAMÀ DOTS rende omaggio a Guglielmo Marconi con il suo POP Pointillism

A Sasso Marconi, l'arte si fonde con la storia: in occasione della Giornata di Marconi, il collettivo MaMà Dots celebra il pioniere del wireless con un'opera straordinaria. "Guglielmo Marconi Dots Portrait", realizzato in Pop Pointillism, non è solo un omaggio, ma un invito a riflettere sul potere della comunicazione moderna. Scoprire questa creazione è immergersi nel dialogo tra passato e presente, un'esperienza che non puoi perdere!

In occasione della Giornata di Marconi, promossa dalla Fondazione Guglielmo Marconi per i 130 anni dalla nascita del wireless, il collettivo artistico MaMà Dots ha presentato l'opera inedita "Guglielmo Marconi Dots Portrait": un olio su tela (80×100 cm) realizzato con la tecnica distintiva del Pop Pointillism, che ha emozionato il pubblico per potenza visiva e profondità simbolica. La presentazione è avvenuta a Villa Griffoni Museo Guglielmo Marconi. Un'edizione limitata dell'opera originale, trasformata in Light Box, è stata conferita come Premio per la Creatività 2025 al Prof. Eugenio Coccia, Presidente della Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile, nel corso di una cerimonia che ha visto la partecipazione della Principessa Elettra Marconi, figlia dello scienziato, e di figure istituzionali e scientifiche di primo piano: tra cui l'Ammiraglio di Squadra Aurelio De Carolis, il Col.

