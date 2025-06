Sarri torna alla Lazio Lotito | Stavolta è diverso perché ho fatto pulizia

Claudio Lotito annuncia il ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio, sottolineando un cambio di rotta deciso: “Ho fatto pulizia”. In un contesto calcistico in cui i valori diventano fondamentali, la scelta del presidente va oltre l’aspetto tecnico. Sarri rappresenta una nuova era per la squadra, un simbolo di integrità e passione. Sarà interessante vedere come questo approccio influenzerà non solo le prestazioni in campo, ma anche il legame con i tifosi.

Claudio Lotito, presidente della Lazio, a margine di un evento sul bullismo organizzato dalla società biancoceleste, ha parlato del ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina laziale. "La scelta di Sarri non va valuta nei termini se funzionerà o meno, perché noi abbiamo fatto una scelta su una persona che incarna valori in cui noi crediamo". Lotito è poi tornato sull' addio di Marco Baroni: "Baroni ha voluto andarsene, non è stato esonerato dalla società, noi avremmo continuato con lui. Il rapporto tra me e Sarri è di stima reciproca e affetto, sono andato a cena con mia moglie a casa sua per la prima volta nella mia storia da presidente della Lazio.

