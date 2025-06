Saronno donna aggredita in centro dopo una rapina sventata a colpi di karate e quella tentata in stazione

Saronno torna a far parlare di sé: un'aggressione in centro e una rapina sventata grazie al karate. La violenza urbana, purtroppo, è un fenomeno in crescita, e questo episodio ne è la prova. Ma c'è un dato interessante: molte donne stanno riprendendo il controllo della propria sicurezza attraverso l'autodifesa. Scopri come la resilienza e la determinazione possono trasformare una vittima in una guerriera.

Ancora violenza in strada a Saronno, questa mattina, martedì 3 giugno, in via Padre Monti, dove una donna di 41 anni è stata aggredita da un giovane al termine di un litigio. Erano da poco passate le 11 quando, secondo le testimonianze raccolte sul posto, dopo un acceso diverbio l’uomo avrebbe sferrato un pugno al . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Leggi anche La chiamata alle urne. Saronno sceglie il futuro. Potrebbe essere donna - La chiamata alle urne a Saronno sceglie il futuro: potrebbe essere donna. Sei mesi fa, la città era bloccata in una crisi politica senza via d’uscita.

Cosa riportano altre fonti

Tenta di aggredire un 20enne di notte ma lui è un esperto di arti marziali: rapinatore in fuga a Saronno

Come scrive fanpage.it: La scorsa notte a Saronno, in provincia di Varese, un rapinatore ha aggredito un 20enne che stava tornando a casa. Il ragazzo, però, era esperto di arti marziali e ha reagito colpendolo e mettendolo ...

Saronno, maxi rissa in pieno centro: donna infastidita da un gruppo di uomini, gli amici la difendono

Riporta ilgiorno.it: Un giovane è rimasto ferito, gli altri sono riusciti a fuggire all'arrivo delle forze dell’ordine Saronno, 10 settembre 2023 – Violenta rissa in centro ... di una donna, difesa poi da alcuni ...

Saronno, sputi, graffiate e insulti: barista racconta l’aggressione subita

Da ilsaronno.it: SARONNO – E’ stato determinate ... descrizione dell’accaduto e di chi l’ha aggredita. L’ipotesi è che si tratti di una donna che in passato è già stata protagonista di episodi analoghi.