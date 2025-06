Sardust e BigMama inaugurano la line-up del Wmf Music Fest

Il WMF Music Fest si prepara a scuotere le menti e i cuori il 4 giugno! Sardust e BigMama daranno il via a una line-up che celebra la fusione tra tecnologia e musica, un tema sempre più attuale nel nostro mondo digitale. In un'epoca in cui l'innovazione regna sovrana, questo festival rappresenta un palcoscenico perfetto per artisti che rompono gli schemi. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica!

(Adnkronos) – Il 4 giugno il 'Wmf – We make future', la più grande Fiera Internazionale e Festival sull'intelligenza artificiale, la tecnologia e l'innovazione digitale, apre le porte a una nuova edizione all'insegna della musica, della creatività e dell'energia live: torna il WMF Music Fest, con una line-up capace di unire sperimentazione sonora, impatto visivo .

