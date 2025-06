Sara Errani torna al Foro! Wild card per l’Italy Major Premier Padel

Sara Errani torna a farsi sentire nel mondo del padel, grazie a una wild card che la porterà al Major Premier Padel di Roma, in coppia con Giulia Del Pozzo. Un ritorno che segna un legame profondo tra il tennis e il padel, sport in rapida ascesa anche in Italia. La sua partecipazione non è solo una sfida personale, ma un'opportunità per ispirare nuove generazioni di atleti. Chi ha detto che i sogni non possono rinascere?

"Posso annunciare che una wild card femminile per il tabellone principale del Major Premier Padel di Roma, ad una grande giocatrice come Sara Errani in coppia con Giulia Del Pozzo". Lo ha annunciato il presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro durante la presentazione dell'Italy Major Premier Padel di Roma.

