Sarà dura senza di te Mia madre ha voluto sorprendere tutti ed è volata in cielo | il triste annuncio di Michelangelo Tommaso di Un posto al sole

Un annuncio che colpisce nel profondo: Michelangelo Tommaso, l'amato Filippo di “Un posto al sole”, con commozione ha rivelato la scomparsa della madre. Questo triste evento ci ricorda quanto sia importante apprezzare i legami familiari, specialmente in un’epoca in cui la vita frenetica spesso ci allontana. Un gesto d'amore che unisce, anche nel dolore, e ci invita a riflettere su ciò che davvero conta nella vita.

Michelangelo Tommaso, celebre volto della soap opera di RaiTre " Un posto al sole " grazie al ruolo di Filippo Sartori, in un post commovente sui social ha voluto dare un annuncio triste. "Oggi (2 giugno ndr) mia madre ha voluto sorprendere tutti ed è volata in cielo! – ha scritto l'attore – Qui sulla Terra ci mancherai tantissimo, ma lassù ti accoglieranno con una gioia immensa! Grazie mamma di tutto l'amore che hai saputo dare a tutti noi, sarà dura senza di te! Vola in alto Annina!". L'11 maggio per la Festa della mamma, Michelangelo Tommaso aveva condiviso uno scatto di quando era un bebè tra le braccia dell'amata madre: "Come faremmo senza le nostre mamme!? Festeggiamo tutte le mamme, ma proprio tutte!! Io in particolare festeggio queste due, che sono le mamme più belle e più forti che abbia mai conosciuto, che sanno cosa vuol dire amare I proprio figli con tutto l'amore possibile, e sanno combattere battaglie molto importanti, con tutta la forza di cui sono capaci.