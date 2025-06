Saoirse Ronan è incinta e Vanessa Kirby anche | il doppio annuncio sul red carpet

Un red carpet luminoso ha visto brillare non solo le stelle, ma anche due dolci pancioni! Saoirse Ronan e Vanessa Kirby annunciano la gravidanza in modo unico e coinvolgente, mettendo in evidenza una tendenza sempre più forte: la celebrazione della maternità nel mondo dello spettacolo. La loro scelta di rivelare questa gioia attraverso l'arte del glamour sottolinea come la bellezza e la vita si intrecciano in modi sorprendenti. Prepariamoci a vivere un nuovo capitolo!

Entrambe raggianti, entrambe a loro agio con il pancione davanti ai flash dei fotografi: Saoirse Ronan e Vanessa Kirby sono in dolce attesa, e hanno scelto di “annunciare” la gravidanza sul red carpet, lasciando che fossero i loro corpi a dare la lieta notizia. Saoirse Ronan incinta: il pancino rivelatore alla sfilata di Louis Vuitton. Ronan, 31 anni, lo ha fatto alla sfilata di Louis Vuitton Cruise 2026, sfoggiando un abito sottoveste nero drappeggiato che lasciava intuire il pancino. Per lei è la prima gravidanza: l’attrice di Piccole Donne e Lady Bug aspetta il primo figlio dal marito, l’attore Jack Lowden, sposato nel luglio del 2024 con una cerimonia intima a Edimburgo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Saoirse Ronan è incinta e Vanessa Kirby anche: il doppio annuncio sul red carpet

Segui queste discussioni sui social

Saoirse Ronan #Celeb #CelebPortraits #celebrities #Celebrity #portraits #Ronan #Saoirse Leggi la discussione

Saoirse Ronan #Celeb #CelebPortraits #celebrities #Celebrity #portraits #Ronan #Saoirse Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Saoirse Ronan è incinta e Vanessa Kirby anche: il doppio annuncio sul red carpet

amica.it scrive: Saoirse Ronan e Vanessa Kirby sono in dolce attesa: il doppio annuncio della gravidanza sul red carpet. Il video di Amica.it ...

Jack Lowden svela quando si è innamorato di Saoirse Ronan: "Aveva 23 anni e faceva sembrare tutto facile"

Come scrive msn.com: Jack Lowden e Saoirse Ronan, coppia sul set e nella vita Maria regina di Scozia non è l'unico film al quale Jack Lowden e Saoirse Ronan hanno lavorato insieme. Nel 2024 hanno recitato e co ...

Saoirse Ronan: «Hollywood non è un posto per bambini, ma io mi sono salvata»

Come scrive iodonna.it: Saoirse, al di là dell’esotismo del nome (significa “libertà”, era molto popolare negli anni ’20 e si pronuncia “Serscia”), ci tiene a far sapere che vive una vita piuttosto normale.