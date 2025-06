Santo Re il pasticciere ucciso a coltellate | domani l' ultimo saluto in Cattedrale

Domani, Catania si fermerà per dare l'ultimo saluto a Santo Re, il giovane pasticciere la cui vita è stata spezzata da un tragico omicidio. La sua storia ci ricorda quanto sia cruciale affrontare la violenza che affligge le nostre città. I funerali, in diretta streaming, non saranno solo un momento di lutto, ma anche un invito alla riflessione su come possiamo costruire un futuro più sicuro e solidale. Non mancate!

Si terranno domani pomeriggio, alle 16.30, nella cattedrale di Catania, i funerali di Santo Re, il trentenne pasticciere del noto bar Quaranta, ucciso a coltellate lo scorso 30 maggio sul lungomare di Ognina. La cerimonia sarà trasmessa anche in diretta sui canali YouTube dell'Arcidiocesi di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Santo Re, il pasticciere ucciso a coltellate: domani l'ultimo saluto in Cattedrale

Leggi anche Santo, il pasticciere 30enne ucciso da un parcheggiatore abusivo a Catania: “Tornava a casa dalla figlia” - Un tragico evento scuote Catania: Santo R., un giovane pasticciere di 30 anni, è stato ucciso da un parcheggiatore abusivo mentre tornava a casa dalla sua piccola di appena 4 mesi.

Santo, il pasticciere 30enne ucciso da un parcheggiatore abusivo a Catania: Tornava a casa dalla figlia; Pasticcere ucciso a coltellate, cordoglio social per la morte di Santo: "Non si può morire così"; Santo Re ucciso dal posteggiatore abusivo a Catania, il racconto dei colleghi: Aveva già causato problemi.

Omicidio Santo Re, l’ultimo saluto di Catania domani al Duomo

Secondo newsicilia.it: CATANIA - Si terranno domani alle ore 16,30, nella Basilica Cattedrale di Sant’Agata V.M. a Catania, i funerali di Santo Salvatore Giambattista Re, il ...

Omicidio Santo Re, si terranno domani i funerali del 30enne ucciso a Ognina

Segnala msn.com: Come spiegato dai soggetti coinvolti, la celebrazione sarà trasmessa anche in diretta su YouTube dal canale ufficiale dell'Arcidiocesi di Catania.

Santo Re, John Obama non risponde e resta in carcere: «Fuggito a piedi, era ancora sporco di sangue quando è stato fermato»

Lo riporta msn.com: Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia John Obama, il 37enne posteggiare abusivo, originario dello Zimbabwe, arrestato dalla polizia ...