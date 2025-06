Santo Re il pasticcere ucciso a coltellate | domani l' ultimo saluto in Cattedrale

Un'intera comunità si stringe attorno alla famiglia di Santo Re, il giovane pasticcere la cui vita è stata tragicamente spezzata. Domani, alle 16.30, la cattedrale di Catania diventerà un luogo di ricordo e riflessione. In un'epoca in cui la violenza sembra crescere, la sua storia ci ricorda l'importanza della solidarietà e del sostegno reciproco. Segui la cerimonia in diretta: un gesto per onorare chi non c'è più.

Si terranno domani pomeriggio, alle 16.30, nella cattedrale di Catania, i funerali di Santo Re, il trentenne pasticcere del noto bar Quaranta, ucciso a coltellate lo scorso 30 maggio sul lungomare di Ognina. La cerimonia sarà trasmessa anche in diretta sui canali YouTube dell'Arcidiocesi di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Santo Re, il pasticcere ucciso a coltellate: domani l'ultimo saluto in Cattedrale

Leggi anche Santo Re, pasticcere ucciso a Catania dal parcheggiatore abusivo: lascia una figlia piccola - La tragica morte di Santo Re, giovane pasticcere di Catania, riporta drammaticamente alla luce il problema della violenza urbana, sempre più dilagante nelle nostre città.

