Santa Rita si colora | street art uncinetto e piante per rigenerare la piazza

una vivace festa di colori e creatività! Piazza San Giovanni Paolo II, nel cuore di Santa Rita a Lanciano, si è trasformata grazie all’arte del uncinetto e all'abbondanza di piante, in un faro di rigenerazione urbana. Questo evento non è solo una celebrazione, ma parte di un trend crescente che promuove la comunità e l'inclusione attraverso l'arte. Scopri come la bellezza può rifiorire nei luoghi che amiamo!

Una festa di colori, condivisione e creatività ha dato un nuovo volto a piazza San Giovanni Paolo II, nel quartiere Santa Rita di Lanciano. Domenica 2 giugno, nell'ambito del progetto regionale Ricoclaun "Sorrisi, inclusione e rigenerazione", la comunità si è riunita per un'intera giornata di.

Avellino si prepara alla festa di Santa Rita, protettrice dei casi impossibili - Avellino si prepara a celebrare con fervore Santa Rita, la protettrice dei casi impossibili. La città si riempie di devozione in questo periodo di festa, iniziato il 13 maggio con la novena.

Santa Rita in versione street art, al San Paolo il murale ritrae una ragazza del quartiere: “Il suo è il volto moderno della santa dei casi impossibili”

Come scrive bari.repubblica.it: Una versione "modernizzata" di Santa Rita, la santa ‘dei casi impossibili’. È questo il tema del murale realizzato dall’artista spagnolo Slim Safont sulla facciata di una casa popolare in ...