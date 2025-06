Santa Maria degli Angeli | il 5 giugno l’inaugurazione del nuovo campo da basket

Il 5 giugno, Santa Maria degli Angeli si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e sport! Inaugurando il nuovo campo da basket, non si celebra solo una riqualificazione urbana, ma un intero quartiere che si unisce attorno ai valori dello sport e della comunità. Questo progetto rappresenta un trend crescente: il ritorno al gioco all'aperto. Un motivo in più per scoprire come il basket possa unire le generazioni! Non mancare!

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo mesi di lavoro condiviso, il quartiere di Santa Maria degli Angeli è pronto a festeggiare un risultato che va oltre la riqualificazione urbana: giovedì 5 giugno alle ore 18:00 si inaugura ufficialmente il nuovo playground di basket, restituito alla comunità grazie a un percorso partecipato che ha visto insieme istituzioni, associazioni, artisti, educatori e cittadini. La cerimonia si aprirà con i saluti del Sindaco di Benevento Clemente Mastella e del Presidente della Rete di Economia Civile “Sale della Terra”, Angelo Moretti, seguiti dalla benedizione del campo da parte di don Mimmo, parroco di Santa Maria degli Angeli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Santa Maria degli Angeli: il 5 giugno l’inaugurazione del nuovo campo da basket

Leggi anche Di Biase ritira l’Odg sull’esenzione Imu e Tari per Santa Maria: "Servono proposte distinte e condivise" - Carla Di Biase, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Chieti, ha ritirato l’ordine del giorno per l'esenzione congiunta di Imu e Tari per il quartiere Santa Maria.

Segui queste discussioni sui social

La colonnina Enel X situata a Pula CA in frazione Santa Margherita: davanti ad un parco ed accanto ad un bar, strategica per spezzare la tratta che da Pula porta a Domus de Maria (o viceversa) #pula #cagliari #enelx #Santa Margherita Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Inizia il Capitolo delle Stuoie ad Assisi; Tumore al rene, operazione record al Santa Maria degli Angeli: il robot rimuove l'intera massa e in 5 giorni i; Inaugurato a Santa Maria degli Angeli il nuovo Mondadori Bookstore. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tumore al rene, operazione record al Santa Maria degli Angeli: il robot rimuove l'intera massa e in 5 giorni il paziente torna a casa

Da ilgazzettino.it: PORDENONE - L'equipe di Urologia dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, diretta dal dottor Oliviero Lenardon, ha portato a termine un intervento di chirurgia robotica in un ...

Tumore al rene, operazione record al Santa Maria degli Angeli: il robot rimuove l'intera massa e in 5 giorni il paziente torna a casa

Scrive ilgazzettino.it: Il paziente è stato dimesso dal reparto a distanza di soli 5 giorni dall'intervento in buone condizioni e pronto per proseguire il suo iter terapeutico del caso. La notizia viene evidenziata ...

Meteo Santa Maria Degli Angeli Oggi

Si legge su ilmeteo.it: A Santa Maria degli Angeli oggi sarà una giornata caratterizzata da bel tempo e caldo, temperatura minima 13°C, massima 31°C. In particolare avremo soleggiamento diffuso al mattino, cielo ...