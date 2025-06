Santa Lucia di Serino Legalità per la salute | tavola rotonda per un ecosistema urbano sostenibile

Venerdì 6 giugno, a Serino (AV), il convegno "Legalità per la salute" porterà a tavola esperti e cittadini per discutere di un tema sempre più attuale: la sostenibilità urbana. Unisciti a noi per scoprire come una comunità consapevole può trasformare l'ambiente in cui vive, migliorando la qualità della vita. La legalità non è solo un valore, ma un alleato fondamentale per costruire un futuro migliore. Non perdere l'occasione di essere parte del cambiamento!

Venerdì 6 giugno, alle ore 10:00, a Serino (AV) si terrà il convegno "Legalità per la salute - Un ecosistema urbano pulito e sostenibile". Introduce e modera i lavori Antonella DE DONNO Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Serino Saluta Ottaviano VISTOCCO Sindaco.

