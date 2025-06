Sanitario di Torino eroe a Loano salva la vita a un cane che era rimasto chiuso in auto al caldo

Eroe in vacanza! Davide Castiello, sanitario della Croce Verde di Torino, ha dimostrato che la preparazione e l'umanità non conoscono confini. Durante una giornata al mare a Loano, ha salvato un cane intrappolato in auto sotto il sole cocente. Questo gesto sottolinea l'importanza del soccorso anche per gli animali: un richiamo a tutti noi a essere più attenti e responsabili. Chiunque può fare la differenza!

Fare il soccorritore per le persone può essere utile anche a salvare gli animali in difficoltà. È quello che insegna l'esperienza di Davide Castiello, che lavora alla Croce Verde di Torino e che ieri, lunedì 2 giugno 2025, si trovava in vacanza a Loano, nel Savonese. A un certo punto lui e un.

