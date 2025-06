Sanità privata in clinica debutta un ecocardiografo di ultima generazione per esami tridimensionali

In un'epoca in cui la tecnologia sta rivoluzionando la sanità, la clinica riminese fa un passo avanti con l'arrivo di un ecocardiografo di ultima generazione. Questo innovativo strumento non solo offre esami tridimensionali, ma permette anche di misurare con precisione la deformazione delle camere cardiache e delle valvole. Un'opportunità unica per i professionisti del settore e un segnale chiaro: la salute del cuore non è mai stata così a portata di mano!

Arriva sul territorio riminese un ecocardiografo di ultima generazione che grazie a nuovi software permette esami tridimensionali, la misura precisa del grado deformazione delle camere cardiache e delle valvole durante la fase di contrazione e rilasciamento.

