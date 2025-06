Sanità nuova denuncia | Gravi disagi al Pronto Soccorso di Cisanello nel fine settimana

Il caldo estivo mette a nudo le fragilità del nostro sistema sanitario. Il pronto soccorso di Cisanello, sotto pressione, ha vissuto un fine settimana da incubo: ambulanze in coda e pazienti in attesa per ore. Questo è solo un esempio di come l’aumento dell'afflusso di anziani nelle strutture possa rivelare gravi lacune. È tempo di riflessioni serie e soluzioni rapide per garantire la salute di tutti!

"E' bastato il primo vero fine settimana estivo per mandare in tilt il pronto soccorso, con ambulanze bloccate sotto il sole e pazienti in attesa per ore. E' evidente che la struttura non è organizzata per affrontare l'afflusso estivo, soprattutto di anziani, e questo è inaccettabile e.

