Sanità Giuliano UGL | La professione infermieristica è sempre più in crisi Investire su emolumenti formazione e sicurezza per il rilancio

La professione infermieristica è in crisi, e l'allerta di Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute, è un campanello d'allarme. Gli infermieri, sempre più insoddisfatti, vedono il loro futuro professionale offuscato e i giovani si allontanano da una carriera che un tempo era ambita. È cruciale investire in emolumenti, formazione e sicurezza per rilanciare una professione vitale per il nostro sistema sanitario. La salute dei cittadini è a rischio!

“L'insofferenza tra gli infermieri è tangibile e diffusa” dichiara in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute. “L'assottigliarsi delle loro fila - prosegue il sindacalista -sembra non conoscere sosta ed i giovani non guardano più con l'entusiasmo di un tempo a questo percorso lavorativo come dimostrato da molti concorsi per assegnazione di borse di studio delle scuole di specializzazione andate deserte. Non c'è da sorprendersi, dunque, di fronte alle cifre raccolte nell'indagine condotta dall'Osservatorio di Club Infermieri, dove il 58% dei partecipanti ha dichiarato di aver preso in considerazione l'ipotesi di abbandonare la professione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanità, Giuliano (UGL): “La professione infermieristica è sempre più in crisi. Investire su emolumenti, formazione e sicurezza per il rilancio”

