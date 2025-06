Sanità Fp Cgil | Organici ridotti al minimo Proclamato lo stato di agitazione

La sanità ferrarese è al collasso: organici ridotti ai minimi storici e turni massacranti hanno spinto la FP Cgil a proclamare lo stato di agitazione. Questo non è solo un problema locale, ma segna un trend preoccupante che attraversa l’intero settore sanitario italiano. La mancanza di personale e il continuo sfruttamento delle risorse stanno minando la qualità dei servizi. È ora di ripensare il futuro della salute pubblica!

"La situazione nelle Aziende sanitarie di Ferrara ha ormai superato il limite della sostenibilità: organici ridotti al minimo, turni massacranti, uso sistematico di prestazioni aggiuntive e negazione di diritti contrattuali". E' una nota della Funzione Pubblica Cgil a evidenziare che "con.

