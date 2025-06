Sandra Paolella una comunità intera piange la morte dell’artigiana di Gaeta

La comunità di Gaeta è in lutto per la perdita di Sandra Paolella, l’artigiana che ha intrecciato la sua vita con quella del Golfo. La sua arte e passione non solo abbellivano le strade locali, ma raccontavano storie di tradizione e cultura. In un'epoca in cui il consumo veloce sta soffocando l’artigianato, la sua figura ci ricorda l'importanza di preservare le nostre radici. Un addio che lascia un vuoto profondo, ma anche una lezione da non