San Pellegrino si illumina per Gaza | Stop all' occupazione illegale di Israele in Palestina

Nella magica cornice di piazza San Pellegrino, Viterbo accende una luce di speranza per Gaza. Nella notte tra il primo e il due giugno, Arci Viterbo e Aucs Aps hanno dato vita a un'iniziativa coinvolgente, illuminando il cuore della città con candele e la scritta "Free Gaza". Questo gesto simbolico non è solo un atto di solidarietà, ma un richiamo a una coscienza collettiva, in un momento in cui l'attenzione globale sul conflitto in Medio

Free Gaza illumina Viterbo nella notte della democrazia

Si legge su newtuscia.it: NewTuscia – VITERBO – Ieri abbiamo illuminato la notte della democrazia, la notte tra il primo e il due giugno, festa della Repubblica, abbiamo chiesto che il governo italiano decida subito sanzioni c ...

Una luce per Gaza. Piazzale Innocenti s’illumina di candele: "Fermiamo la strage"

Segnala msn.com: Anche Pesaro ha aderito all’iniziativa lanciata da Amnesty sul territorio nazionale. "Battaglia civile al di là delle appartenenze".