San Martino Valle Caudina Filomena Pisaniello insignita del titolo di Cavaliere dell' Ordine al Merito

Un riconoscimento che illumina San Martino Valle Caudina! Filomena Pisaniello, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza, è stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito. Un traguardo straordinario che non solo celebra il talento e la dedizione di una donna, ma sottolinea anche l'importanza del servizio civile in un'epoca in cui il coraggio e l'integrità sono più che mai necessari. Un esempio per tutti noi!

Il sindaco Jamil Sadegholvaad e l'Amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina si uniscono con orgoglio agli auguri e alle congratulazioni rivolte alla nostra concittadina, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Filomena Pisaniello, insignita dal Presidente della Repubblica del.

