San Giovanni Mostra sul cinema a Casa Masaccio

Arezzo si tinge di cinema con la mostra "Dietro la scena, dentro il set dell’umano", dedicata a Marja-Leena Hukkanen e Aki Kaurismäki. Fino al 27 luglio, Casa Masaccio esplora l'intimo legame tra arte e settima arte, nell’ambito del programma Esporre il Cinema. Un'occasione imperdibile per scoprire come le storie raccontate sul grande schermo possano riflettere e plasmare la nostra umanità. Non perderti questo viaggio visivo!

Arezzo, 03 giugno 2025 – Nell’ambito del programma Esporre il Cinema, arrivato alla sua quinta edizione, Casa Masaccio Centro per l’Arte Contemporanea presenta Dietro la scena, dentro il set dell’umano: Marja-Leena Hukkanen – Aki Kaurismäki. La mostra è stata inaugurata sabato 17 maggio e resterà visitabile fino al 27 luglio 2025. Il format Esporre il cinema è nato nel 2020 per mettere in dialogo la ricerca cinematografica e le arti visive affiancando l’ormai storico Premio Marco Melani, fondato e diretto da enrico ghezzi con la volontà di celebrare la carriera di registi nazionali e internazionali che, con la loro creatività, hanno dato spazio alla sperimentazione linguistica e formale in ambito cinematografico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni. Mostra sul cinema a Casa Masaccio

Leggi anche Cinquanta scatti inediti. Eccezionale mostra a Casa Masaccio di San Giovanni - Arezzo, 15 maggio 2025 – Casa Masaccio ospita "Dietro la scena, dentro il set dell’umano", una straordinaria mostra che presenta oltre cinquanta scatti inediti di uno dei maestri del cinema contemporaneo.

Segui queste discussioni sui social

BOLOGNA: DEVASTATA EX CENTRALE, “ADESSO LA BOLOGNINA DEVE CAMBIARE DAVVERO” #excentrale #Movimento #NAZIONALI #bolognina #quartiere #Politica #giovanni #Diritti #bologna Leggi la discussione

(B.Z. Berlin) Der Frauenverführer “Don Giovanni” ist hier bisexuell Ein Frauenverführer bekommt seine gerechte Strafe. So einfach könnte man Mozarts Oper “Don Giovanni” erklären. Doch Regiezauberer Kirill Serebrennikov (55) macht daraus ei… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tra fotografia e cinema. In mostra ad Arezzo gli scatti di scena sui set di un grande regista

Segnala artribune.com: Fino al 27 luglio 2025, gli spazi di Casa Masaccio ospitano “Dietro la scena dentro il set dell'umano”, la mostra della fotografa finlandese sui set del regista Aki Kaurismäki ...

SanGiovanni. A Casa Masaccio una mostra legata al mondo del cinema

Secondo lanazione.it: “Esporre il cinema”: per la prima volta in Italia ... Centro per l'Arte Contemporanea a San Giovanni Valdarno. La mostra sarà visitabile fino al 27 luglio 2025. La mostra sarà inaugurata ...

Oltre 50 scatti svelano dimensione più intima cinema Kaurismaki

msn.com scrive: L'esposizione fa parte del progetto Esporre il cinema ... l'arte contemporanea a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Sarà visitabile fino al 27 luglio. Le fotografie in mostra, si spiega in una ...