San Francesco e Sarnano restaurato il dipinto di Procaccini

Domenica a Sarnano, un tuffo nella storia: celebrate le radici della comunità con il restauro del dipinto di Procaccini dedicato a San Francesco. In occasione dei 760 anni dalla fondazione del Comune, la Pinacoteca si trasforma in un palcoscenico di identità e cultura. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un richiamo alla riscoperta delle tradizioni locali in un mondo sempre più globalizzato. Non perdere l'occasione di vivere un momento unico!

Festa alla Pinacoteca comunale di Sarnano, domenica, per i 760 anni dalla fondazione del Comune, avvenuta nel 1265. Una ricorrenza importante, vissuta dalla comunità come un’occasione per riflettere sulle proprie radici e riaffermare il forte legame identitario con San Francesco d’Assisi, emblema spirituale e culturale del territorio. Cuore dell’iniziativa è stata la presentazione ufficiale del dipinto "San Francesco delinea lo stemma di Sarnano" di Pietro Procaccini, un’opera di grande pregio artistico, restituita al pubblico dopo un accurato intervento di restauro realizzato nei laboratori della Mole Vanvitelliana di Ancona, grazie alla collaborazione tra l’Istituto centrale per il restauro e la Soprintendenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Francesco e Sarnano, restaurato il dipinto di Procaccini

