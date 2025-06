San Domenico Maggiore Percorso Speciale | dal Decumano nascosto alle Arche Aragonesi con visita al Museo DOMA

Scopri il cuore segreto di Napoli con il tour speciale di De Rebus Neapolis! Un viaggio che parte dalla collina di Sant'Aniello e si snoda tra vicoli dimenticati, fino a svelare le meraviglie della basilica di San Domenico Maggiore. In un'epoca in cui riscoprire le radici storiche è più che mai fondamentale, questo percorso ti porterà a esplorare il legame tra passato e presente, rivelando storie affascinanti lungo il cammino. Non perdere l'occasione

L' associazione De Rebus Neapolis organizza un tour speciale che vedrà protagonisti il centro antico di Napoli nella sua parte più recondita e dimenticata e l'imponente basilica di San Domenico maggiore. il tour avrà inizio sulla collina di Sant' Aniello a Caponapoli, antica acropoli di epoca.

