Il 3 giugno si celebra San Carlo Lwanga, martire e simbolo di resilienza per l'Africa. Nato in Uganda nel 1860, il suo coraggio nell'affrontare persecuzioni religiose risuona ancora oggi, ispirando una nuova generazione a difendere le proprie credenze. In un'epoca in cui i valori di fede e giustizia sono messi alla prova, la figura di Lwanga rappresenta un faro di speranza e determinazione. Scopri come la sua eredità continua a vivere!

. San Carlo Lwanga è uno dei martiri più venerati dell'Africa, celebrato ogni anno il 3 giugno. Nato nel 1860 in Uganda, Carlo Lwanga divenne noto per la sua fede incrollabile e il suo coraggio di fronte alla persecuzione. Fu battezzato nel 1885 e, poco dopo, divenne capo dei paggi alla corte del re Mwanga II del Buganda, un ruolo che gli permise di influenzare positivamente molti giovani della corte. Il re Mwanga, temendo l'influenza crescente dei cristiani nel suo regno, iniziò una feroce persecuzione contro di loro. Carlo Lwanga e altri ventidue compagni furono arrestati e condannati a morte per la loro fede. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Carlo Lwanga: martire e patrono dell'Africa celebrato il 3 giugno

