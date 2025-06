samuele bersani sul palco per riabbracciare i suoi fan

Stasera, il Teatro EuropAuditorium di Bologna si trasformerà in un luogo di rinascita e connessione. Samuele Bersani, dopo un’improvvisa battuta d’arresto a causa di un’influenza, è pronto a riabbracciare i suoi fan. Questo evento non solo segna il ritorno di un grande artista, ma riflette anche un trend più ampio: la ricerca di autenticità e vicinanza tra artisti e pubblico, specialmente dopo periodi difficili. Preparatevi a emozionarvi!

In seguito al rinvio del concerto inizialmente previsto per il 15 aprile scorso, a causa di uno stato influenzale dell’artista, Samuele Bersani & Orchestra saranno in scena stasera al Teatro EuropAuditorium. "Mi sono preso un virus influenzale, ho 39 di febbre e sto completamente senza voce. Sappiate che mi piange il cuore". Così l’artista aveva annunciato su Instagram il forfait del 15 aprile, una data a cui teneva in modo particolare perché segnava il suo ritorno ai concerti dopo lo stop dell’anno scorso dovuto a problemi di salute. Finalmente dunque stasera Samuele Bersani torna dai suoi fan, per un abbraccio da troppo rimandato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it