Samuel Peron che fine ha fatto dopo Ballando con le stelle? Ecco cosa fa oggi

Samuel Peron torna per una serata speciale in "Sognando Ballando con le Stelle", un momento che risveglia la nostalgia per il programma che ha segnato un'epoca della televisione italiana. Con la sua energia travolgente, ha ricordato a tutti quanto la danza possa unire e emozionare. Dopo anni di carriera, il suo rientro è un richiamo potente ai valori dell'arte e della passione, elementi sempre più ricercati in un mondo frenetico. Riscopriamo insieme il fascino del ballo!

Personaggi Tv. Samuel Peron è tornato per una sera nello studio che lo ha reso celebre, ma questa volta potrebbe essere stata davvero l’ultima. In occasione dello spin-off Sognando Ballando con le Stelle, il ballerino veneto ha celebrato i vent’anni dello storico show di Rai 1, riaccendendo per un attimo i riflettori su un volto amatissimo dal pubblico. Ma cosa fa oggi l’ex maestro di Ballando? Leggi anche: Selvaggia Lucarelli e Totti protagonisti in un nuovo show: ecco dove li rivedremo “Ballando con le stelle”, il ritorno simbolico di Samuel Peron per i 20 anni dello show. In occasione di Sognando Ballando con le Stelle, andato in onda nei giorni scorsi, Samuel Peron è tornato a ballare nello show di Milly Carlucci, prendendo parte alla puntata celebrativa per i vent’anni del programma. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Samuel Peron, che fine ha fatto dopo “Ballando con le stelle”? Ecco cosa fa oggi

Leggi anche “Io ballo come un orso? Guarda che ti denuncio per body shaming”: botta e risposta tra Federica Pellegrini e Samuel Peron a “Sognando Ballando con le stelle” - Federica Pellegrini e Samuel Peron accendono il palco di "Sognando Ballando con le Stelle" con un Tango emozionante, documentato sui social.

