Samsung Galaxy Z Fold7 | ricarica Qi2 sì ma con aiutino; Galaxy Ring 2 atteso nel 2026

Il Samsung Galaxy Z Fold7 si prepara a rivoluzionare il mondo degli smartphone con la ricarica Qi2, un passo avanti verso la comodità. Ma non è tutto: l'atteso Galaxy Ring 2, previsto per il 2026, promette di integrare tecnologia indossabile e smartphone in un ecosistema sempre più connesso. Non perdere l'opportunità di scoprire come questi dispositivi plasmeranno il futuro della tecnologia!

Samsung Galaxy Z Fold7 ha ricevuto la certificazione per lo standard Qi2 (versione 2.1.0). Nuove indiscrezioni spostano Galaxy Ring 2 al 2026.

