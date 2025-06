Samsung e OneUI 7 la nuova gestione delle notifiche non piace agli utenti Come tornare indietro

La recente introduzione di OneUI 7 ha suscitato un acceso dibattito tra gli utenti Samsung: la nuova gestione delle notifiche, separata dai quick settings, non sembra convincere. Questo malcontento si inserisce in un trend più ampio, in cui la personalizzazione dell'esperienza utente è sempre più centrale. Scopri come tornare alla versione precedente e riappropriarti della tua comodità ! La tecnologia deve adattarsi a noi, non il contrario.

Iniziato ad aprile, il rollout a OneUI 7 e Android 15 sui dispositivi Samsung sta ora toccando i modelli più venduti e diffusi. La nuova gestione delle notifiche, divise dai quick Setting, non piace però agli utenti. Ecco come tornare alla vecchia gestione. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Samsung e OneUI 7, la nuova gestione delle notifiche non piace agli utenti. Come tornare indietro

